Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, faz desabafo em vídeo: ’Por que tudo isso?’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:29 | Atualizado 05/04/2021 09:32

Rio - Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, postou no Instagram um vídeo em que desabafa sobre os ataques que o filho vem recebendo nas redes sociais. As ameaças vem dos fãs do "BBB 21", reality show em que o ator está confinado.

"Quero deixar registrado o meu repúdio a todos os comentários ofensivos, ameaçadores, agressivos, em relação ao meu filho e a alguns participantes do programa 'Big Brother Brasil 21'. Não é possível, no momento em que nós estamos vivendo, de tanta agonia, de necessidade de união, de amor, de apoio, tenhamos essas pessoas fazendo ofensas, agredindo, ameaçando pessoas comuns que estão participando de um jogo. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Vocês todos têm mães, tem pais, somos todos iguais, somos todos da mesma nação e precisamos nos unir. Não no ódio, mas no respeito por todos. Peço, por favor, pensem nos seus familiares, nos seus amigos e tenham respeito, união e amor", disse.

Na sexta-feira, a equipe que cuida das redes sociais de Fiuk já havia postado um vídeo com um compilado de mensagens agressivas que o ator tem recebido. "Para pensar no feriado: você é um alecrim dourado ou apenas um anônimo? Chega de violência gratuita na internet. Não vamos deixar que essas ameaças tirem o foco do jogo que surgiu com o único objetivo de proporcionar entretenimento ao público".

