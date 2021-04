Boca Rosa e Gilberto, do BBB 21 Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:55 | Atualizado 05/04/2021 17:26

Rio - No paredão com Rodolffo e Caio, Gilberto ganhou mais um apoio fora da casa. Longe de ser eliminado no paredão desta terça-feira, o economista pode contar com a torcida de Bianca Andrade, a Boca Rosa. A empresária, que participou da edição 20 do 'Big Brother Brasil', declarou apoio ao economista pelo Twitter e disse que faz até mutirão para que ele permaneça na casa.

fotogaleria

Publicidade

"Pelo Gil faço mutirão!", escreveu Bianca.