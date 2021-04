Taís Araújo, Lázaro Ramos e Camilla de Lucas Reprodução/Montagem

Rio - Camilla de Lucas já conquistou milhares de fãs desde que entrou no 'BBB', mas mal pode esperar para ver a repercussão de sua participação na casa. Em uma conversa com Arthur, a influenciadora brincou dizendo que era filha de Lázaro Ramos e Taís Araújo.

"(Camilla) Araújo Ramos, que eu sou filha da Taís Araújo com o Lázaro Ramos. A Taís e o Lázaro são casados, eu sou filha dos dois. Eu sou filha do Lázaro com a Taís Araújo", disse a sister.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e tanto Lázaro quanto Taís deram suas opiniões sobre a nova integrante da família. Taís comemorou a chegada da jovem, mas com uma condição: que ela empreste suas perucas (laces) para a nova mãe.

Já Lázaro, compartilhou o vídeo no Twitter e escreveu: "Adorei".