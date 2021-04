Por O Dia*

Publicado 05/04/2021 13:43

Rio - Após voltar de dois paredões seguidos no "BBB 21", Rodolffo está, mais uma vez, na berlinda ao lado de Gilberto e do amigo Caio . Na noite deste domingo, após a formação do paredão, em conversa com o fazendeiro enquanto tomava banho, o sertanejo disse estar confiante sobre a sua permanência na casa por mais uma semana, além de falar sobre a possível eliminação do economista.