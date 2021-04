João diz para Gil que não entendeu Juliette continuar conversando com os Bastiões após ter recebido o voto deles Reprodução / TV Globo

Publicado 05/04/2021 19:12

Uma fala de Rodolffo, emparedado ao lado de Gilberto e Caio, na última semana ainda rende conversas no "BBB 21". O brother comparou a peruca do Castigo do Monstro ao cabelo de João e incomodou bastante o professor. Nesta segunda-feira, o brother teve uma conversa com Gil sobre o assunto.

No papo, João desabafou e disse que está cansado de corrigir as pessoas. "Sempre vai vir a justificativa: 'não era a minha intenção', mas que saco a comparação, sabe? Tô cansado disso, exaustão. 'Ah não foi a intenção, não foi por maldade, não tenho acesso a informação, mas nunca é, e não é só sobre ele, não, é todo mundo. Pô, minha mãe também veio de um lugar que custou pra ter acesso e quando teve acesso, foi aprender. Qual dificuldade de aprender sobre as coisas? Isso me casa, ainda mais que é uma pessoa que tem acesso".

"A nossa fala machuca muito mais do que um murro. Naquele momento, eu não consegui falar nada, eu só consegui falar: 'pô é diferente'. Eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas na verdade eu fui um bobo, idiota. Se isso acontece direto lá fora, por que aqui não ia acontecer?", questionou João.

"É como se você tivesse obrigação de sempre dizer que isso machucou", complementou Gilberto.

"Esse é o ponto, não quero ser obrigado a ficar toda hora corrigindo, eu não quero estar nesse lugar corretivo o tempo todo, acho que as pessoas tem que aprender também, é um saco (...) Parece que tudo que as pessoas falam e machucam a gente, vem acompanhado de uma frase: 'mas não foi a minha intenção', mas se falou, teve intenção", explicou João.