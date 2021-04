Jogo da Discórdia animou a noite de segunda-feira no 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 21:00

Juliette foi a protagonista da noite deste domingo no "BBB 21". Depois de escapar do paredão três vezes, a advogada foi assunto principal nas rodas de conversa da casa. Além disso, a sister bateu recorde e é a participante mais seguida da casa nas redes sociais e fechou um contrato com a empresa que cuida da carreira de ninguém menos que Anitta. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de reality.

Logo após a votação aberta, Juliette conversou com Pocah na cozinha e lamentou ter recebido um voto da funkeira . "Não deixa de doer, mas cada um tem suas escolhas. Se é a sua, eu respeito. Dói, mas eu respeito", disse. Em seguida, ela desabafou com outras sisters no quarto colorido. A advogada pediu para que as amigas não defendessem Caio na frente dela. "Não quero falar disso agora. E outra, o Caio está no paredão, não quero falar de pessoa que está no paredão enquanto a pessoa está no paredão. Ele já está nervoso, já está triste. Tem tempo pra tudo aqui, não precisa falar dele agora", cortou Viih Tube.

Pouco depois, Viih conversou com Thais, que alfinetou Juliette. "Gostou muito da Juliette, mas as vezes ela pressiona sua cabeça", disse a dentista. Depois de conversar com as meninas no quarto colorido, Juliette trocou uma ideia com Rodolffo e Caio no quarto cordel.

Também no domingo, Tiago Leifert fez uma declaração polêmica após a formação do paredão entre Rodolffo, Gilberto e Caio. O apresentador sugeriu que o voto de Gilberto prejudicou Juliette. Ela foi salva pelo "voto de minerva" da líder Viih Tube. Ainda assim, Caio deu o contragolpe e puxou Juliette para o paredão. A sister se salvou novamente na prova bate e volta.

"Essa votação aberta foi uma troca de tiro de um lado pro outro. Nem lembro, mas foi o Gilberto que votou na Pocah, né? Foi. Foi o Gilberto que jogou o voto dele na Pocah? Ali era pra salvar a Juliette. Foi decisivo. Foi o voto que colocou a Juliette no paredão. Tiveram a chance de salvar a Juliette ali os dois, mas não deu tempo. Tem que pensar muito rápido. É difícil", disse Tiago Leifert, pouco antes de explicar como seria a prova bate e volta.

Viih Tube tomou o seu primeiro banho desde que se tornou líder, na manhã da última sexta-feira, numa prova de resistência em que precisou dançar por horas. Ela comentou com outros brothers que, mesmo depois da festa do último sábado, 03, ainda estava sem tomar banho e aproveitou para usar o banheiro do quarto da liderança. No almoço de hoje, em conversa com João e Camilla, ela disse ainda não ter experimentado o chuveiro do líder. "Não tomei banho ainda desde que fui líder", disse Viih. João, que já foi líder, comentou que o banheiro do quarto é ótimo: "Parece que você está em casa".

"Ele não queria sair com 90 e tantos por cento? Agora ele vai conseguir", disparou o cantor sertanejo ao amigo fazendeiro. Os brothers imaginam que por estarem juntos no paredão, a torcida dos "bastiões" vai se juntar para eliminar o Gilberto.