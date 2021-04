Rodolffo, do ’BBB 21’, e o pai Juarez Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 13:31 | Atualizado 06/04/2021 13:32

Rio - Depois de ser acusado de racismo por João Luiz no Jogo da Discórdia, Rodolffo tentou se defender dizendo que seu pai, Juarez Dias, tem o cabelo parecido com o de João. O próprio pai do sertanejo saiu em defesa do filho e fez uma postagem nas redes sociais em que posa com o cabelo afro e fala sobre a criação que deu aos filhos. Famosos como Maiara, da dupla Maiara e Maraisa; e Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, defenderam o pai de Rodolffo.

"Jurarez, meu guerreiro, amo você", escreveu Maiara. "Ninguém vai apagar o brilho do seu filho, meu amigo! Nós não vamos deixar #FicaRodolffo", escreveu Fernando. "Ô mundo chato, 'se' tá doido. Vai ficar, certeza, e mais forte!", disse Maurício Souza, atleta da seleção brasileira de vôlei.

O cantor Antony, da dupla com Gabriel, disse que estão tentando manchar a imagem de Rodolffo. "oão merece respeito: Claro que merece, assim como todos os negros. Mas a intenção foi clara de destruir a imagem de um artista com mais de 20 anos de carreira".

"Estão tentando fazer de Rodolffo um vilão por ser tão verdadeiro! Em mundo de falsidade e intriga, quem é verdadeiro às vezes padece! Um dos maiores corações que conheci na vida!", disse o humorista Renan da Resenha.