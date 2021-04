Rodolffo reprodução da tv globo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 16:21

Rio - Rodolffo pediu desculpas para João Luiz durante uma conversa com o professor no Quarto Cordel, do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta terça-feira. Caio, que estava no local, acompanhou o bate-papo.

"Elogiei você para a casa inteira, cara. Sua personalidade, seu talento, sua índole, seu jeito de ser. Eu não quero que fique nada mal resolvido entre a gente. Desculpa”, disse o sertanejo.

João respondeu: “Eu não sei se eu posso te dar a resposta: ‘Está tudo bem, te desculpo’ porque eu não estou bem e não está nada bem. Mas acho que o tempo talvez resolva. Espero eu”.

Tudo começou quando Rodolffo comparou, no último sábado, o cabelo de João Luiz a uma peruca de homem das cavernas. No Jogo da Discórdia, na última segunda-feira, João desabafou sobre o caso. Em seguida, Tiago Leifert perguntou se Rodolffo queria se manifestar. E o cantor disse: "Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante”.