07/04/2021

Rio - Após o anúncio de sua eliminação , Rodolffo conversou com Tiago Leifert nos Estúdios Globo. O apresentador do "BBB 21" explicou ao sertanejo que a situação com João Luiz pode ter sido decisiva em sua saída da casa, mas ponderou que Rodolffo também quase deixou o programa em outras berlindas. A diferença na porcentagem entre ele e Carla Diaz foi mínima.

Rodolffo voltou a afirmar que vem do interior e não possui muita informação, mas disse que quer ressignificar seus erros e pediu desculpas a quem ficou ofendido com suas palavras. "Eu provavelmente sou o mais chucro daquela galera toda ali, o com menos informação, talvez. E eu disse para eles isso, eu falei em várias ocasiões na casa, que eu sou um doido de estar aqui no programa dando a cara a tapa, por conta da minha cultura, por conta da minha criação, por conta de tudo que envolveu a minha formação até hoje", afirmou.

"Eu procuro evoluir dia após dia, eu procuro corrigir os meus erros e assumir os erros. Pedir desculpas para quem tenho que pedir, e ressignificar as coisas erradas e as coisas certas", disse Rodolffo, que agradeceu as palavras de Tiago Leifert sobre o assunto.

"Eu também falei isso, que foi importante para outras pessoas também, que tem ou tinham o mesmo conhecimento que eu, para não cometer também. Eu também acho importante e válido esse acontecimento", disse. O sertanejo pediu desculpas mais uma vez e agradeceu o carinho do público.

"Desculpa todo mundo, errei mesmo, assumo e procurar não cometer de novo. Obrigada por todo carinho que vocês tiveram comigo durante o programa todo".