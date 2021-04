Camilla de Lucas Reprodução/Globo/Twitter

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 08:31 | Atualizado 07/04/2021 08:42

Rio - Após ouvir o discurso antirracista de Tiago Leifert na noite desta terça-feira no "BBB 21" , Camilla de Lucas fez um desabafo sincero que emocionou a web. O nome da influenciadora figurou entre os nomes mais comentados do Twitter durante a exibição do programa.

"As pessoas falam 'ah é mimimi' estão cansadas de ouvir isso? Eu estou cansada de ter que falar também. Se é cansativo para vocês ouvirem, eu estou cansada de viver. Eu estou cansada de ficar explicando isso pra todo mundo", disse Camilla, muito emocionada.



A influenciadora ainda explicou o motivo de usar laces no cabelo. "Eu uso esse alongamento, que é uma peruca, porque estou em transição, estou tirando a química do meu cabelo pra deixar igual ao do João. Eu não uso isso para esconder quem eu sou e a minha origem. É justamente para trazer de volta o que é meu e que por anos eu aprendi a odiar, o meu cabelo", concluiu.

No Twitter, diversos perfis elogiaram a postura da participante do "BBB 21". "Você é perfeita e necessária", disse um. "Não me canso de dizer que você é perfeita, Camilla de Lucas. Que momento", elogiou outra. "Camilla de Lucas extremamente necessária nesse BBB", disparou um terceiro.