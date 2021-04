Boninho diz que chorou com discurso de Tiago Leifert Reprodução/TV Globo/Instagram

Por iG

Publicado 07/04/2021

São Paulo - Boninho disse que chorou assistindo ao discurso que Tiago Leifert fez sobre racismo na noite desta terça-feira. Antes de anunciar a eliminação de Rodolffo , o apresentador quebrou os protocolos para comentar o episódio de racismo ocorrido no programa, quando Rodolffo comparou o cabelo de João a uma peruca que deveria ser usada no castigo do monstro.

Tiago disse que iria falar "de homem branco para homem branco" e citou Babu Santana em seu discurso. "O black é a coroa'. E isso não sou eu que estou falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo. O nome dele é Alexandre Santana, mas vocês devem conhecer pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco", disse. O apresentador explicou que o ator decidiu usar o apelido como símbolo de resistência e disse que o ex-BBB ensinou muito a todos sobre o black power.

Boninho repostou esse trecho do discurso no Instagram e agradeceu Babu, que fez questão de comentar na publicação. "Sem palavras, chefe. Dona Mirian deve estar orgulhosa. Gratidão eterna a todos da família do 'BBB'", escreveu o ator. "Você é o cara. Muito carinho", o diretor da Globo respondeu.

O Big Boss também respondeu a alguns outros comentários da publicação, muitos deles elogiando a postura de Tiago Leifert. Entre os comentários, a atriz Helga Nemeczyk revelou que chorou assistindo ao programa. "Eu também", respondeu Boninho.