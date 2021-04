Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:27 | Atualizado 07/04/2021 15:38

Rio - Juliette e Viih Tube estavam conversando sobre partes íntimas no "BBB21". Juliette apelidou o órgão sexual feminino de "piu piu" enquanto falava de um filme. Achando engraçado, a influenciadora e líder da semana avisou que esse apelido é mais conhecido para se referir aos homens.

"É o que, Ju?", questionou a youtuber. "Piu, piu", respondeu a maquiadora. "Ju, esse nome é de homem", disse Viih Tube rindo. "É não, amiga, de homem é pipi", rebateu Juliette.A advogada continuou falando sobre o filme, mas Viih Tube insistiu no assunto dizendo: "Meu Deus, esse nome não dá pra mim. Piu piu é pinto". "Amiga, é pipi", rebateu Juliette. "Piu piu e pipi são pinto", continuou discordando a youtuber. "Amiga, não, piu piu é vagina", insistiu, enquanto Thaís e Viih davam risada da situação."Não é, não é possível", disse a líder da semana. "Amiga, estou dizendo a tu que é, acredita em mim", pediu Juliette. "Piu piu em São Paulo é pinto", afirmou. "Mas a gente está no Brasil, não em São Paulo. E no Brasil é piu piu, eu chamo de piu piu", a maquiadora continuou insistindo.