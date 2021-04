Por Juliana Pimenta

Publicado 08/04/2021 09:00

Rio - Arrependido. Pelo menos é assim que Rodolffo, o nono eliminado do 'BBB 21', se apresenta. Desde que deixou o reality, na última terça-feira, em meio às acusações de ter feito uma piada racista com João, o sertanejo tem repetido o discurso de lamento em relação às suas atitudes. "O meu objetivo no jogo era mostrar realmente a minha pessoa, cheia de falhas e erros. Errei, mas entrei lá sabendo, desde o primeiro dia, que ia errar e aprender. Ia pedir desculpas para quem precisasse pedir. Com certeza esse objetivo foi cumprido. Eu teria feito diferente se tivesse conhecimento. Se eu soubesse que estava errando, eu não teria feito", declara o cantor.

fotogaleria

E até por isso, apesar dos milhões de novos seguidores obtidos através do programa, e de ver 'Batom de Cereja', seu hit, ao lado da dupla Israel, se tornar a música mais ouvida do país, Rodolffo reforça que essas não são suas principais conquistas. "Os aprendizados que eu tive no decorrer do programa com certeza serão os principais benefícios que eu vou carregar dessa participação. Acredito que, para a vida aqui fora, eu vou levar os aprendizados de forma mais acelerada. Em pouco tempo eu pude aprender muita coisa. Esse é o ponto mais positivo", atesta o sertanejo eliminado com 50,48% dos votos, que vê também um cenário diferente caso a briga com o professor de Geografia não tivesse acontecido."Acho que a eliminação foi por conta do meu erro em relação ao João, principalmente pela porcentagem com que eu fui eliminado. Eu acredito que se não tivesse acontecido aquilo, eu poderia ter voltado".Apesar do envolvimento de Thaís e Fiuk, Gil e Lucas e Arthur e Carla, é um consenso que a história de amor mais intensa do programa é entre Caio e Rodolffo. O sertanejo fala com carinho da relação com o conterrâneo, que de fã virou amigo. "Eu imaginei que pudesse ser surpreendido com alguma pessoa lá dentro que já teria ouvido uma música minha. Mas um fã meu, eu jamais imaginei. Fui muito surpreendido, fiquei desacreditado e, ao mesmo tempo, muito lisonjeado e satisfeito com a potência disso. A gente tem um gosto muito grande em comum. O jeitão dele também se parece um pouco com o meu. Deu match!", brinca o cantor, que continua apoiando o amigo no jogo, apesar de ver que outra participante conquistou uma torcida avassaladora."Agora eu já sei que a Juliette tem mais chances (risos). Mas minha torcida é pelo Caio e pela Juliette também. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com ela lá dentro e, apesar de termos trocado votos, foi às claras. Eu tenho o maior carinho por ela", declara.Fora do reality e disposto a encarar as novas oportunidades, Rodolffo traça os planos para o futuro próximo. "Eu preciso entender muita coisa. Estou há quase 100 dias fora de casa, fora do mundo real. Eu nunca imaginei que a pandemia tivesse apertado tanto nesse momento", conta o sertanejo, claro, que quer repetir o sucesso de 'Batom de Cereja'."Eu ainda estou em estado de choque. Eu ainda não tive como assimilar totalmente isso. Por conta de tudo o que aconteceu, não só a música, mas também a dupla está ranqueada como uma das mais ouvidas do país. E essa música especificamente está entre as 50 mais tocadas no mundo! Então, é uma notícia muito impactante. Estou muito feliz. Com certeza, a minha prioridade é minha carreira na música. Nós lançamos um EP de nove faixas. Já temos duas músicas bem ranqueadas no país, nas plataformas digitais. É muito gratificante! Estou extremamente feliz", comemora.