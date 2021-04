Festa do BBB 21 teve elementos de decoração reutilizados de outras dinâmicas do reality show Reprodução

Publicado 08/04/2021 09:37

Rio - A festa do líder, que aconteceu na noite desta quarta-feira, contou com alguns objetos de decoração que já haviam sido vistos anteriormente no "BBB 21". Os internautas perceberam que o microfone e a câmera gigante que foram usados no Castigo do Monstro foram reutilizados na festa de Viih Tube. Outra coisa que foi reutilizada na festa foi o pirulito gigante que foi usado na prova Bate e Volta.

Veja mais fotos abaixo:

