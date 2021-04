Thais detona Juliette na festa do líder Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:01 | Atualizado 08/04/2021 10:10

Rio - Viih Tube se machucou durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira, e foi para o quarto. Depois de verem se a amiga estava bem, Thais e Pocah voltaram para a área externa para curtir a festa. Como estava com o pé machucado, Viih contou com a ajuda de Juliette para se vestir. Thais, então, comentou com Pocah que não gostou de uma fala de Juliette quando todas estavam no quarto.

fotogaleria

Publicidade

"Pra coisa vir pra mim tem que estar feia", disse Thais, imitando Juliette. A advogada havia dito que Viih Tube deve ter se machucado sério, já que pediu ajuda a ela. Thais, então, afinou a voz, imitou Juliette e fez uma careta logo em seguida.

Pocah disse para Thais que não gosta de ciúme. As duas mudaram de assunto brevemente, mas Thais logo voltou a tocar no assunto. "Não sei se é ciúme, pode ser. Mas é chateação", afirmou. "Eu sei, você queria que ela reconhecesse", disse Pocah. "É, da outra parte. Se acha...", afirmou Thais, dizendo que Juliette é quem sente ciúmes da relação dela com Viih Tube.