Publicado 08/04/2021 16:57

Rio - Juliette e Thaís discutiram a relação na área externa do 'Big Brother Brasil 21', nesta quinta-feira. A paraibana pediu para conversar com a sister e quis saber: "Você estava tristinha ontem? Primeiro, você quer falar?".

A goiana mandou a real: "Não, é que eu e você, a gente sempre parece que está conflitando, disputando, sabe? E a Viih não é assim. E, às vezes, eu não sei se eu já falei alguma coisa em relação a isso e é só em relação a isso, que eu te magoei. Mas por exemplo, ontem, lá no quarto, você falou, 'ah eu sei que é de verdade quando ela vem para mim'..."



Juliette, então, pontuou: "Eu falei da dor, amiga". Thaís rebateu: "Mas é justamente da dor, eu sei que é da dor, mas não significa que eu e ela sou do oba, oba...". A advogada frisou: "Eu sei, de jeito nenhum".



A cirurgiã-dentista deixou claro que não quer disputar a amizade de Viih. "Não quero isso seja sempre uma disputa, sabe? Porque fica chata", comentou ela, que citou uma situação que aconteceu mais cedo, quando tentou ajudar Viih Tube e pediu conselho para Caio. "Você falou que eu fui grossa, eu nem sei com quem eu fui grossa".

Juliette disse: "Você foi grossa comigo". Thaís se defendeu: "Mas eu estava fazendo um negócio".