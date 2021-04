Camilla de Lucas Reprodução/Globo

Publicado 08/04/2021 17:08 | Atualizado 08/04/2021 17:09

Na tarde desta quinta-feira, João e Camilla de Lucas tiveram uma conversa bem séria. Tudo começou quando o professor percebeu que a influencer estava com a mesma roupa do dia que entrou no "BBB 21" e perguntou se havia alguma razão para a amiga ter escolhido o modelo.

"Eu vejo que eu aqui dentro não sou a mesma pessoa que eu entrei. E vejo isso de forma negativa. E eu coloquei (a roupa) pra me lembrar de como eu era quando eu entrei", disse Camilla.

"É uma vontade de estar lá fora com minha família e meus amigos, mas eu sei que eu aguento ficar aqui, porque eu quero. Sei que se eu sair daqui, quando eu sair daqui, eu sei que consigo me conectar e saber que eu sou muito rápido. É só ver meus amigos e minha família. É muito rápido", reforçando: "Eu quero (ficar), preciso e aguento", desabafou.