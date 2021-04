"O que está acontecendo, que não estou entendendo nada? Achei que já tinha passado isso, e agora meu celular está pifando de tanta mensagens. Eu não consegui ver de novo, mais uma vez. Mas descobriram onde estudei, quem são meus amigos... caraca, a internet é muito f***", disse Fred."Descobriram inclusive que eu adoro biscoito, estão me mandando uma série de fotos de biscoito. Adoro biscoito", ironizou ele, bem-humorado.Na última quarta-feira (8), um vídeo onde Juliette e Fred aparecem se beijando vazou nas redes sociais. O empresário de 33 anos confirmou à revista Quem que era ele mesmo no vídeo."A gente se conheceu no fim de novembro do ano passado, em João Pessoa. Foi em um bar onde estava comemorando meu aniversário e ela é sagitariana como eu. Temos amigos em comum", contou o empresário, que afirmou não imaginar ter o nome marcado em publicações nas redes sociais. "Caí na rede. Maior susto", explicou.

nunca achei que precisava tanto ve a juliette beijando na boca ate ve a juliette beijando na boca pic.twitter.com/J4ej1Npy0q — STÉFANI (@twittaste_) April 7, 2021