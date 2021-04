Arthur, do BBB 21 Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:48 | Atualizado 09/04/2021 13:44

Rio - Vem aí a carreira política de Arthur e Gilberto? Após crossfiteiro sugerir filiação do economista ao Partido dos Trabalhadores (PT) , perfil oficial do partido do ex-presidente Lula notou os brothers e enviou "convite" pelo Twitter.

fotogaleria

Publicidade

"Estaremos esperando Gilberto Nogueira e Arthur Picoli", declarou o PT no Twitter como resposta a um vídeo postado por um telespectador do reality. "Arthur, ministro do esporte. E Gil, ministro da economia", brincou um internauta. "Vem aí os ex-ministros BBB", postou outra pessoa.