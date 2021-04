Caio reprodução da tv globo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 16:55 | Atualizado 09/04/2021 17:23

Rio - Após João vencer a prova do Anjo, Caio e Gilberto conversaram sobre a formação do próximo paredão do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. O fazendeiro, que iria indicar Camilla, mudou seu voto.

fotogaleria

Publicidade

"Teve uma pessoa, que foi ao inverso disso. Antes, a Camilla (de Lucas), entre aspas, me atacava no Jogo da Discórdia. Vinha sempre para cima de mim e votando em mim. E essa pessoa não vinha em mim no Jogo da Discórdia, e não votava em mim", começou Caio, que continuou: "E no decorrer do jogo, eu me tornei o pior jogador nas vistas dela, ela tem votado em mim com um pouco de constância, sou uma opção e ela se afastou completamente. Tem uma conversa ou outra, mas estamos afastados. Então, eu não acho justo, no meu sentimentos, indicar a Camilla, que está muito bem comigo, e não colocar uma pessoa que já me conhecia e se afastou de mim. Que é a Thaís. Então a minha indicação, está pendendo para ser a Thaís".

O fazendeiro ainda explicou que os participantes da casa podem acreditar que ele mudou seu voto porque João poderá imunizar Camilla, que era sua opção de voto. No entanto, ele disse que o motivo para mandar Thaís para berlinda não é esse. "Falei para o João: 'Eu só estou querendo te falar porque independente de você ganhar ou não (Prova do Anjo), que você saiba, que eu confio em você para te contar isso'. Para depois, não falarem que eu fiz isso só porque ela está imune. Se ela vai acreditar em mim ou não, é um problema dela, mas, pelo menos quando ela sair, ela vai ver que realmente a minha intenção é pura", destaca o goiano.