Publicado 10/04/2021 10:07

Rio - Pocah não segurou a emoção e foi às lágrimas durante a festa desta sexta-feira no "BBB 21". A funkeira disse que não se sente "bem-vinda" por alguns participantes do reality show. Enquanto os brothers corriam para pegar os adereços da festa, Pocah chorou muito e foi consolada por Caio.

"Não estou bem, Caio. Não consigo ser feliz aqui dentro. Sinto como se eu não coubesse aqui. Não me sinto bem-vinda, não me sinto feliz. De saudade eu aguento, mas não me sinto bem vinda", disse a funkeira. "Mas o que aconteceu, Pocah?", perguntou o fazendeiro.

A funkeira disse que não se sente querida no confinamento. "É solidão. Não sei explicar. É muito ruim. Lá fora, eu sou uma pessoa que sou cercada de amor. Tenho amigos que largam tudo pra ficar comigo e eu idem, sabe? Amigos que se preocupam de verdade e é muito verdadeiro. Aqui eu tô conhecendo uma galera e não me sinto amada. Não me sinto feliz", lamentou.