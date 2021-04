Viih e Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 16:05

Após alguns dias de desentendimento, Juliette e Viih Tube finalmente resolveram conversar sobre a relação. Na tarde deste sábado, as sisters foram para a despensa da casa do "BBB 21" falar sobre os estranhamentos que tiveram.

Juliette disse que notou que Viih se afastou desde a confusão entre ela e Thaís. "Eu não consigo falar com você", respondeu Viih.

"Eu tô achando você muito estranha comigo e as vezes que você vem falar comigo eu acho que meio não está natural. Tá meio forçado e eu fico triste com essa situação. Para não forçar, eu me afastei muito. Mas eu já esclareci bem direitinho o mau entendido [com Thaís] no dia que você machucou o pé", explicou Juliette.