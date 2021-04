Caio Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 18:13 | Atualizado 10/04/2021 18:14

Caio e Viih Tube passaram uma boa parte da tarde conversando no quarto Cordel, do "BBB 21". No papo, a youtuber tentou colher algumas informações, como quem o fazendeiro irá indicar ao Paredão neste domingo.

O brother explicou que se sente inseguro de mandar Juliette ou Camilla e, por isso, prefere indicar Thaís. Caio também disse que escolheu Camilla para a "rodada do mal" da última prova do líder por ter sido pego de surpresa. "Igual na minha liderança, quando você puxou a Juliette", disse ela. "Igualzinho!", respondeu Caio.

Os dois riram e Caio revelou: "Você está na minha final".

Viih Tube sorriu e respondeu: "Ai, eu estou muito feliz! Eu gosto de você de graça".