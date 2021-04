Thais Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 21:06

Thaís, Viih Tube e Fiuk conversaram na área externa da casa do "BBB 21", no final da tarde deste sábado. Os brothers estavam fazendo plantão ao lado do Big Fone, para atender caso ele tocasse. O cantor disse que queria muito atender a chamada e Thaís pediu para ele colocá-la no Paredão, caso atendesse.

fotogaleria

Publicidade

"Como é que eu atendo o big fone e te coloco no paredão?", perguntou Fiuk para a sister. Thaís disse que caso seja indicada por Caio, não terá chance de fazer a prova bate e volta. Por isso, prefere que ele a indique.

Publicidade

"Ai meu Deus, eu só queria um bate volta", pediu Thaís, e Fiuk perguntou: "Mas vocês ouviram que o Caio vai votar na Thaís?". Viih Tube, então, contou a conversa que teve com o brother durante a tarde.