Arthur Reprodução/Globo/BBB

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 16:41 | Atualizado 12/04/2021 16:43

Arthur conversou com Pocah e Caio sobre o Paredão desta terça-feira na sala do "BBB 21". O brother confessou aos amigos que não está entusiasmado com a situação.

"Estou desanimado pra amanhã", desabafou.

Pocah fez uma análise do jogo e cogitou a possibilidade de não escapar da berlinda na próxima semana. "Semana que vem eu já estou. Se eu não pegar o líder, presença confirmada", garantiu ela.



Caio, então, tentou consolar o amigo. "A gente não sabe, você está indo com uma pessoa que já teve muitos probleminhas na casa e outra completamente neutra de tudo. Isso não quer dizer nada",