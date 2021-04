Juliette conversa com João e Gil sobre desafetos na casa Reprodução/Globoplay

Publicado 12/04/2021 18:44 | Atualizado 12/04/2021 18:49

Rio - Juliette conversou com João Luiz e Gilberto na academia do "BBB21", nesta segunda-feira (12), sobre seus conflitos com Arthur, Fiuk e Thaís, que estão no paredão dessa semana. "Eu gosto dos três, mas já briguei com o Arthur. E com o Fiuk", disse a sister.

"E com Thaís", acrescentou João aos risos. Para Juliette, sua discussão com Thaís foi uma "briga besta", mas Gil dispara: "A senhora vive se enganchando nela. Vocês vivem se enganchando uma na outra". João seguiu na brincadeira e afirmou que Juliette já brigou com todos que estão na casa atualmente, com exceção de Camilla de Lucas e o próprio João. "E porque estão perto, viu?", respondeu Juliette.

"As minhas brigas com Thaís são bobagens, as minhas brigas com Fiuk e Arthur foram coisas sérias. Não se compara, um negócio é uma briguinha de colega, outra coisa é uma briga séria", destaca a maquiadora. "Paciência tem limite e eu não sou buda não".