Publicado 13/04/2021 07:56

Rio - No Jogo da Discórdia desta segunda-feira os participantes do "BBB 21" tiveram que remontar seus pódios e também que dizer qual colega de confinamento não tem nem chance de ganhar o programa. João Luiz escolheu Pocah como a participante que não vai ganhar e a funkeira, como sempre acontece, não aceitou a opinião. Ela fez um "barraquinho" durante o programa ao vivo.

"Assim como eu falei sobre minhas relações, eu acredito que essas relações fazem você sobreviver dentro do jogo. Analisando isso e essas questões, eu acho que hoje eu vou dar o não ganha pra Pocah. A gente até conversou várias vezes sobre o fato dela ter perdido muitas pessoas queridas aqui dentro e que isso, de certa forma, pode acabar acarretando alguma coisa futuramente aqui no jogo", disse João Luiz.

"Ah, eu devo sair porque as pessoas saíram, deve ser isso", ironizou Pocah após a fala do colega. João tentou explicar e ainda se dispôs a conversar com a funkeira. "Se você não quiser, tudo bem", disse. "Tá ótimo", respondeu Pocah, ainda mostrando ironia. "Tá perfeito pra mim", disse João, no mesmo tom. "Pra mim melhor ainda", continuou a sister. "Que delícia", disse João". "Tudo de bom", insistiu a funkeira.

João ainda mandou Pocah sorrir ao tirar foto com a plaquinha de quem não ganha o programa. Tiago Leifert elogiou a foto. "Que lindo, vou querer um retrato pra colocar na minha casa", resmungou Pocah.