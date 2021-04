Viih Tube e o namorado, Bruno Magri reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 08:46 | Atualizado 13/04/2021 09:03

Rio - O Jogo da Discórdia desta segunda-feira movimentou a web, seja pela "bronca" de Tiago Leifert em Fiuk pela troca de farpas entre João e Pocah , ou pelo pódio formado pela Viih Tube. Após dizer que Juliette não estaria mais no seu pódio durante a semana, a sister colocou a paraibana em terceiro lugar durante a dinâmica ao vivo, sendo tachada de falsa nas redes sociais. Bruno Magri, namorado da jovem, saiu em defesa.

"Cada um tem sua opinião. Pra mim, no jogo de hoje, o intuito da produção acho que foi a Victoria não colocar a Juliette no pódio. Acho que o Brasil queria taxar a Victoria. Só que a Victoria surpreendeu e colocou a Juliette no pódio. E aí se a Victoria não colocasse ela, o Brasil ia massacrar e chamar ela de falsa. E ela colocando, vão continuar chamando ela de falsa. E aí, isso que é o complicado né, nunca vão estar satisfeitos", disparou ele.

Além de Juliette, Viih Tube escolher Thaís como finalista da edição. Já Arthur foi escolhido como a pessoa que não ganharia a edição.

Confira reações do Twitter: