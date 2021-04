Lumena defende Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:00

Rio - Eliminada do 'BBB 21' com alta rejeição, Lumena Aleluia arrumou mais uma "treta" na internet nesta terça-feira. Após ver que grande parte dos comentaristas do reality consideravam Viih Tube falsa e com uma postura suspeita no jogo, a psicóloga saiu em defesa da youtuber.

fotogaleria

Publicidade

"Gente, vocês ficam falando 'aí, Viih Tube é falsa'. Ela ta jogando! Pior é você que é falso de graça com os amiguinhos", declarou Lumena, no Twitter, que em seguida fez questão de explicar seu posicionamento aos seguidores.

"Vocês acham que é muito fácil ter uma leitura do jogo. 'Se eu tivesse lá, eu faria isso'. Sei! Vai lá então, se inscreve. Quero ver. O jogo confunde a cabeça e você tem percepções equivocadas sobre tudo. O 'ser falso' é relativo porque tu não tem noção se as pessoas gostam de vc", completou.

Publicidade