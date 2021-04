Bianca Andrade, do 'BBB 20', e Arthur, do 'BBB 21' Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:10

Rio - Assim como Flayslane, Bianca Andrade, a Boca Rosa, questionou a mudança de postura do público em relação a Arthur, do 'BBB 21'. A empresária disse que não entendia porque as pesquisas de intenção de voto apontam para uma eliminação de Thaís.

"Gente, um papo bbb aqui... pq o Arthur vai ficar? O homi fala mt besteira pqp", escreveu Bianca no Twitter. Mas após a publicação, a empresária foi contestada de que ela mesma não teve uma boa trajetória no programa no ano passado. "Olha, cuidado, teu telhado é de vidro", escreveu uma seguidora.

Obviamente, Bia não gostou nada do comentário e se defendeu. "O meu já foi, amor. Paguei foi mt. Tenho meu direito de dar a minha opinião tbm", rebateu Bianca que, na época do programa, chegou a perder seguidores e viu seu namoro com Diogo Melim chegar ao fim.

o meu já foi, amor. Paguei foi mt. Tenho meu direito de dar a minha opinião tbm — bianca (@BiancaAndrade) April 13, 2021