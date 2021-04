Arthur e Fiuk se abraçam após a eliminação de Thais Reprodução

Rio - Fiuk e Arthur se abraçaram e fizeram as pazes logo após a saída de Thais do "BBB 21" na noite desta terça-feira. Ao ver a cena, o apresentador Tiago Leifert teve uma reação inusitada e brincou. "Eles fizeram as pazes. Deu tudo errado. Volta, Thais", disse. Tiago Leifert é conhecido nas redes sociais por sua felicidade ao ver o famigerado "fogo no parquinho".

Arthur abraçou Fiuk, elogiou sua garra nas provas e disse que o público vai ficar satisfeito de ver o acerto de contas entre eles. "Isso é a gente, isso é a nossa história, é a nossa essência. Desentendimentos, acertos... A galera deve tá achando o máximo a gente se acertar e a gente fazer isso aqui ser massa. Você é um put* de um competidor. Você me deu um pau na prova do líder", disse Arthur.

Foi então que Tiago brincou: "Oh não, eles fizeram as pazes, deu tudo errado, volta Thaís. Mentira, daqui a pouco acontece tudo de novo. Daqui a pouco tem fogo no parquinho".