Thaís, do 'BBB 21'

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:27 | Atualizado 14/04/2021 09:31

Rio - 11ª eliminada do 'BBB 21', Thaís encarou seu primeiro desafio fora da casa: o 'Bate Papo com Eliminado' comandado por Ana Clara no Globoplay. Em um dos momentos da conversa, Ana Clara mostrou um vídeo sátira sobre um dos momentos da eliminada na casa, em que ela tentava justificar um voto no Jogo da Discórdia.

Na mesma hora, Thaís já começou a justificar o jeito de falar. "Às vezes, eu sei lá. Mas essa sou eu, gente. Eu não sei o que acontecia comigo. Eu travava. As palavras somem da minha cabeça", explica a dentista.

Na conversa, Ana Clara chegou até a imitar o jeito de Thaís, falando "tipo" com frequência nas frases.