Ana Clara e Thaís, do 'BBB 21', no 'Bate Papo com Eliminado' Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:43 | Atualizado 14/04/2021 09:45

Rio - Planta faz isso? Em entrevista no 'Bate Papo com Eliminado', comandado por Ana Clara, Thaís notou erro da produção do programa. Ao ver o resumo da sua trajetória na tela da TV, Thaís prontamente questionou. "Dois monstros, não foi isso, não", disse a eliminada da semana, se referindo aos castigos impostos pelo Anjo.

Comandando o programa, Ana Clara tentou manter a pose. "Você sim, não foi. O da 'boinha' e...", disse a apresentadora. Thaís reforçou que só tinha participado de um castigo: "Eu lembraria". Diante da insistência da eliminada, Ana Clara pediu que a equipe checasse os dados e, ao final do programa, fez uma errata e se desculpou com Thaís, afirmando que a dentista estava certa desde o início.