Thaís, do 'BBB 21', se recusa a ver cenas de seu affair com Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:14

Rio - Eliminada do 'BBB 21', Thaís deu, pela primeira fora da casa, a sua versão sobre o relacionamento com Fiuk durante o 'Bate Papo com Eliminado', comandado por Ana Clara. Ao citar o rapaz, Thaís foi categórica: 'Eu não queria relacionamento na casa, não queria formar casal, mas aconteceu", explicou a eliminada da semana.

Ana Clara perguntou também se Thaís havia se apaixonado por Fiuk. "Lá dentro eu sentia muito mais forte, os sentimentos são muito intensos. Se fosse aqui fora, eu não ia ser assim", explicou Thaís.

Mas não acaba aí. Ana Clara resolveu mostrar, na TV, momentos de intimidade entre Thaís e Fiuk, incluindo o primeiro beijo e uma noite quente embaixo do edredom. A goiana se recusou a ver as cenas, mas negou que qualquer tipo de relação sexual mais apimentada tenha acontecido. "Não aconteceu nada demais. É sério, gente, de verdade", explicou.