Thaís, do 'BBB 21', se surpreende ao ver que Juliette mentiu

Publicado 14/04/2021 10:44

Rio - O principal grande choque de Thaís ao deixar a casa do 'BBB' na noite desta terça-feira é em relação a Juliette. Na última semana, as duas participantes tiveram atritos recorrentes e, em algum deles, Thaís mencionou um voto de Juliette nela na primeira semana. Juliette, no entanto, negou mais uma vez que tenha votado na amiga. "Eu não votei em você na primeira semana, eu acho que não votei", disse a paraibana.

A produção do 'BBB', no entanto, resolveu "pedir o VAR" e expôs a mentira para Thaís durante o 'Bate Papo com Eliminado' comandado por Ana Clara. Antes de mostrar o vídeo, Ana perguntou se Thaís achava que Juliette tinha realmente votado nela. "Ela tinha falado no começo, quando eu dei a pulseira, que votou. Depois disse que não lembrava, e nesse dia, recentemente, de cabeça fria, ela disse que não votou. Então eu acho que não votou", falou.

E aí, Ana Clara liberou o vídeo decisivo em que Juliette aparece no confessionário. "Eu vou votar em Thaís. Ela é muito caladinha, a gente não conseguiu conversar muito", dizia a sister. Ao ver a cena, Thaís se surpreendeu com a amiga. "Gente! Olha, Meu Deus", disse a dentista.