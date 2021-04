Viih Tube chora muito após eliminação de Thais Reprodução

Publicado 14/04/2021 11:42 | Atualizado 14/04/2021 11:47

Rio - Após noite de eliminação no 'Big Brother Brasil', os brothers acordaram nesta quarta e foram cumprir a obrigação de fazer o Raio-X. Viih Tube, que ficou muito abatida com a saída de Thaís do reality, mandou uma mensagem para a amiga, além de relatar que teve uma crise de ansiedade.

"Thaís, amiga, eu sentia que isso podia acontecer. Não queria te falar. Falei para a Ju e Pocah. Não queria me despedir de você. Não conseguia nem ficar nas suas músicas direito porque eu estava com muito medo. Foi muito diferente do seu primeiro paredão", disse a influenciadora, que ainda brincou com a eliminada: "Você nem fez arroz ensopado para mim, hein, Thaís? Vou te cobrar quando sair daqui."

Em seguida, ela verbalizou a tristeza notada em sua crise choro na noite anterior. "Eu tive uma crise de ansiedade muito grande quando você saiu, eu não conseguia respirar. Isso já aconteceu várias vezes comigo lá fora. Doeu muito, mas eu sei que você tá bem aí e quando eu sair a gente vai ser muito feliz juntas e vai dar tudo certo", finalizou.

