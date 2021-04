Juliette Freire, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 21:35 | Atualizado 14/04/2021 21:38

Juliette Freire, de 31 anos, alcançou a marca de 21 milhões de seguidores no Instagram. Quando entrou no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, a advogada e maquiadora tinha pouco menos de 4 mil seguidores na rede social. Com isso, ela se firma como a participante do grupo pipoca que mais ganhou seguidores durante o reality.

Com o novo número, Juliette se torna a terceira participante mais seguida da história do BBB. Ela perde apenas para Sabrina Sato, que tem 29,5 milhões, e Grazi Massafera, com 23,3 milhões.



Já entre os brothers do "BBB 21", Juliette lidera lista com mais seguidores. Atrás dela vem Viih Tube, que tem 18,5 milhões, Pocah, com 13,2 milhões, e Camilla, com 8,9 milhões.

Nas redes sociais, os administradores da página dela agradeceram a conquista. "A gente sabe que todo mundo espera por essas publicações e fotos já tradicionais de Juliette com o chapéu na cabeça, mas precisamos avisar que nosso acervo acabou. Usamos fotos de teste, reservas e, claro, as escolhidas pelo time. Não esperávamos esse crescimento todo, então não planejamos taaaantas fotos assim. Agora a gente que lute para as próximas conquistas! Nosso muito obrigada ao enorme número de @‘s seguindo Juliette no Instagram, única participante da pipoca que ainda está na casa e atual participante mais seguida desta edição".