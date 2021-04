Gil tem sofrido com a abstinência sexual no ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 13:31 | Atualizado 15/04/2021 13:37

Rio - Gilberto se empolgou na festa do líder Caio, na madrugada desta quinta-feira. O economista se jogou na pista de dança ao som de "Me Gusta", de Anitta, e começou a gritar. "Eu gosto de funfar! E dar meu furico!", esbravejou, dando tapas no bumbum.

"É gostoso", respondeu Pocah. "Quero um macho agora! Me pegar aqui! Porque eu gosto!", continuou, ainda gritando e batendo no bumbum. "É bom pra caralh*", incentivou Pocah. "Eu não queria gostar, não. Aquela mão pesada pegando, batendo na minha cara, eu me acabo!", explicou Gil.

Pocah, então, pediu para Gil parar. O brother disse para Pocah se acalmar e bebeu todo chopp que estava em sua caneca. Pouco depois, Juliette precisou levá-lo ao banheiro para vomitar.