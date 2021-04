Juliette Freire, do 'BBB 21' Reprodução

Publicado 15/04/2021 18:23

Rio - A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nesta terça-feira (13), por unanimidade, a concessão da Medalha Epitácio Pessoa para Juliette, participante do "Big Brother Brasil 21". Segundo a ALPB, o objetivo é homenagear a sister por sua atuação no programa e por se posicionar em defesa da cultura paraibana, com a medalha de maior honraria da ALPB.

O projeto de resolução aprovado ainda destaca a curiosidade pelo estado da Paraíba que Juliette tem despertado em brasileiros que assistem ao reality. Os autores da proposta reconhecem as acusações de xenofobia que Juliette teria sofrido na casa do 'BBB21', mas ressaltam que a maquiadora se destacou no programa, se tornando a participante do programa e a paraibana com mais seguidores no Instagram , com seus 21,3 milhões, atualmente.

“Juliette sofreu preconceito em relação ao lugar de nascimento. Mas, foi forte, superou as críticas e tem atraído a atenção de todo o Brasil. Não à toa que ela é a paraibana com maior número de seguidores no Instagram, ultrapassando os 20 milhões. Ela vem aproveitando sua simpática visibilidade no BBB 21 para divulgar a Paraíba, o que é muito importante para atrair turistas num futuro próximo”, afirmam os autores.

Para o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, Juliette se mostra uma pessoa carismática e com facilidade para conviver com as diferenças. O deputado Ricardo Barbosa, idealizador da resolução, ainda reforça que a medalha concedida à advogada e maquiadora é justa e declara sua torcida pela paraibana.

“O amor e cumplicidade de Juliette por nossa Paraíba lhe transformam na maior influenciadora personagem do nosso desenvolvimento. Ela consegue divulgar a Paraíba como destino turístico melhor do que qualquer agente público conseguiria fazê-lo. É em nome dessa paraibanidade e desse orgulho que invadiu os lares dos brasileiros que justifico a concessão dessa honraria”, declarou Ricardo.