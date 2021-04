Viih Tube chora muito após eliminação de Thais Reprodução

Publicado 15/04/2021 18:59 | Atualizado 15/04/2021 19:00

Viih Tube e Juliette conversaram sobre a saída de Thaís, na tarde desta quinta-feira, no "BBB 21". No papo, as sisters se perguntaram se iriam sofrer com a saída de algum outro participante do jogo.

"Será que todas as pessoas que saírem, a gente vai ficar nesse luto?", questionou Juliette.



"Para mim, o luto mesmo...sofrimento... seria vocês. Meus 5, os meus 4 que eu estou aqui. Agora só três. Você, Camilla e João", respondeu Viih.

Juliette explicou que não ficou triste com a saída de Thaís, só lamentou pois achava a sister uma pessoa agradável. Viih respondeu e disse que sofreu demais.