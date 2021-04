Viih Tube Reprodução/Globo/BBB

Rio - Viih Tube é a lider da semana no "BBB 21". Após vencer uma prova que envolvia habilidade na noite desta quinta-feira e dividir a casa entre VIP e xepa, ela já revelou uma opção clara de voto para o próximo domingo.

Segundo a youtuber, o voto será por critérios de afinidade já que não possui desavenças com qualquer participante que está na casa no momento. Na hora de indicar e como for a dinâmica, eu vou falar: 'Tiago, vai ser por afinidade'", declarou.

Logo depois, em conversa com Juliette, ela revelou o nome de Gilberto. "Eu não consigo falar com o Gil agora, até agora. Nem abracei ele quando eu fiquei líder. Não consigo falar com ele. Eu sou assim porque ele é uma opção pra mim", disse.

"É difícil. Não quero acabar com o sonho do menino, não quero acabar com a vida dele. Não que sou eu que escolho, é o público. Mas querendo ou não, por no paredão é um risco que a pessoa corre", completou.

VIP e xepa

Nesta semana, além da líder, Viih Tube, Juliette, João Luiz, Arthur, Camilla de Lucas e Pocah estão no VIP. Enquanto Gilberto, Caio e Fiuk ficam na xepa e com menor número de estalecas.