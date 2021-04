Viih Tube dá resposta atravessada para Juliette no 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:03

Rio - Se engana quem pensa que com a saída de Thaís, na última terça-feira, a amizade de Juliette e Viih Tube iria engrenar no 'BBB 21'. Após a youtuber ganhar a prova do líder, na noite desta quinta-feira, Juliette lamentou para ela e para João Luiz sobre um incômodo que vem sentindo nos últimos dias em relação a Caio.

"Eu falei para vocês que eu estou triste porque o Caio não tá olhando pra mim, no meu olho, vocês não me acolheram, não acharam que eu tava triste. Se eu chorar vocês vão me acolher? Se eu ficar chorando?", lamentou a paraibana.

"Você quer que eu faça o quê? Te acolha como? Meu acolhimento é 'minha filha, acorda pra vida'. Esse é meu acolhimento, não é só abraço, não", rebateu Viih Tube.

O comportamento da youtuber, claro, não foi bem visto nas redes sociais, que se solidarizam por Juliette. Veja as reações: