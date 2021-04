Tiago Leifert Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:46 | Atualizado 16/04/2021 09:48

Rio - A 12º semana do "BBB 21" promete fogo no parquinho. Isso porque a formação do paredão no domingo vai ter uma dinâmica inédita: indicação dupla da líder da semana, Viih Tube, que levou a melhor na prova de habilidade da noite desta quinta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Mas não para por aí. Neste sábado, ocorre a última prova do Anjo da edição, que será autoimune, ou seja, quem ganhar a dinâmica vai estar livre do paredão. O vencedor da prova terá de escolher três pessoas para o castigo do Monstro, o que é inédito na história do programa.

No domingo, o líder indica duas pessoas à berlinda, sendo uma que ele quiser e outra que esteja necessariamente no castigo Monstro. Em seguida, os brothers vão ao confessionário e para votar em dois participantes cada um. Eles não podem votar na mesma pessoa duas vezes. Os dois mais votados vão para a Prova Bate e Volta e se livra do paredão quem vencer a dinâmica.

Publicidade

Desta forma, o paredão será formado pelos dois indicados pela líder e quem perder a Prova Bate e Volta.