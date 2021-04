Viih Tube chora muito após eliminação de Thais Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 10:19

Rio - Toda semana, no 'BBB', após a prova do líder, a produção do programa libera o quarto para o vencedor, que pode usufruir dos benefícios da posição, incluindo rever fotos dos amigos e da família. Mas, dessa vez, a liderança trouxe também uma pulguinha atrás da orelha para a líder Viih Tube. Ao entrar no quarto, Viih percebeu que não tinha foto de Bruno, seu namorado.

"Gente, não veio o Bruno, será que ele terminou comigo?", perguntou Viih para Juliette e João. Na sequência, a paraibana rebateu a youtuber em tom de deboche: "Acho que sim, ó".

