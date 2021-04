Sarah e Rodolffo têm DR na tarde desta terça-feira Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 12:22

Rio - Será, gente? Eliminados do 'BBB 21', Sarah e Rodolffo surpreenderam o público nesta sexta-feira com uma interação nas redes sociais. Amigos no reality, Sarah e Rodolffo se afastaram logo pouco antes da eliminação da brasiliense. Fora da casa, a consultora de marketing chegou a dizer que estava com raiva do cantor e que não queria amizade.

Mas parece que as coisas mudaram, e rápido! Na última semana, Sarah voltou a seguir Rodolffo e hoje chegou a comentar uma foto postada pelo sertanejo. "Aôooo príncipe do cerrado!!!", escreveu Sarah, levando os fãs do possível casal à loucura.

"Os recalcados surtam!! Mais os sinceros e que torcem pela felicidade alheia sabem muito bem a sintonia e a química avassaladora entre você e @irodolffo e são milhares de pessoas que torcem para vocês!! Minha Linda e Meu lindo", escreveu uma seguidora.

Agora resta esperar para saber se é namoro ou amizade. Confira a postagem: