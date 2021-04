Simone e Simaria Divulgação

16/04/2021

Rio - Um repertório repleto de sucessos e muito modão. É o que promete a dupla Simone e Simaria para o show desta sexta-feira, dia 16, no ‘Big Brother Brasil’. Depois de deixar sua marca registrada no BBB 17, a dupla retorna à casa mais vigiada do país nesta edição. “Estamos animadíssimas e super ansiosas. Nos divertimos muito com o BBB e amamos cantar. Tem como essa junção ser melhor? Preparem-se que vai ser demais!”, avisa Simaria.

A dupla, que já acompanha o reality, conta que não desgruda da TV durante o programa: “Estou adorando essa temporada, os brothers e todas as novidades desse Big dos Bigs”, comenta Simone. E no que depender delas, o público de casa vai poder curtir, junto com os participantes, os hits que não saem da cabeça. “Regime Fechado”, “Loka”, “Meu Violão e O Nosso Cachorro” e outros clássicos do sertanejo vão garantir a sofrência e a animação.

“Já nos apresentamos na edição de 2017 e foi muito massa. A energia dos brothers é muito boa, sempre! Tenho certeza de que esse ano vai ser demais também”, aguarda Simaria. Simone é outra que não esconde que a expectativa é grande para o show: “Será uma noite muito especial, alto astral e animada”, adianta a cantora.