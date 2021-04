Juliette e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 18:34 | Atualizado 16/04/2021 18:34

Juliette conversou com Gilberto na tarde desta sexta-feira no "BBB 21". Juntos, os dois pensaram no futuro do programa e o que aguarda eles.

Gilberto relembrou algumas experiências que passou no programa. "Delícia, Paredão e festa. Maravilha. Melhor experiência. Não queria viver o Big Brother todo? Toma", brincou.

Foi aí que Juliette relembrou de algo que ainda não teve nesta edição. "E um quartinho branco?", perguntou a sister. "Quarto Branco é bom que eles dão comida na sua boquinha", comentou Gil, dizendo que iria gostar de ir.

"Gil, se tiver um Quarto Branco, tu me chama? Eu vou!", pediu Juliette.