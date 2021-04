Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 19:18 | Atualizado 16/04/2021 19:20

Viih Tube conversou com João Luiz sobre o comportamento de Fiuk nas últimas semanas. No quarto do líder, do "BBB 21", a sister falou sobre o desentendimento do cantor com Camilla de Lucas.

fotogaleria

Publicidade

"Ela brigou com ele?", questionou a youtuber. João disse que Camilla está decidida a votar em Fiuk e explicou a história dos dois. "Não, mas eles estão se estranhando", explicou o professor de geografia.

"Gente, mas o Fiuk consegue se estranhar com todo mundo", comentou Viih.

Publicidade

João disse que nunca teve um desentendimento com Fiuk, mas Viih discordou. "Com você também já. É que com você ele se dá bem, mas eu consigo perceber o jeitinho dele. Você brincando e ele não gostando, sabe".