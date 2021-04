Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 09:32

Rio - Ao longo da madrugada deste sábado, Gilberto estava na sala do "BBB21" conversando com Fiuk quando viu Viih Tube entrar no ambiente e desviar o olhar dele. O economista comentou com Fiuk que a influenciadora agiu da mesma forma quando o indicou ao Paredão.



"Ela não olha nem na minha cara mais. Percebeu? Da outra vez, ela fez a mesma coisa, passava assim. É fogo", disse Gil. Fiuk lamentou o ocorrido e alfinetou Viih Tube por estar soberba por não ter ido a nenhum Paredão no reality. "Meu sonho chegar até aqui sem nenhum paredão. Faltam 17 dias para acabar, mas estamos aqui depois de três paredões", explicou o cantor.