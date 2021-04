Simone e Simaria no BBB 21 Reprodução Globo

Publicado 17/04/2021 10:30 | Atualizado 17/04/2021 10:32

Simone e Simaria se apresentaram na festa do "BBB 21" na sexta-feira (16). Durante o show, as irmãs deram um selinho e acabaram por chamar atenção do público que assiste o reality show. "Elas não eram irmãs?", questionou um fã.



Apesar da repercussão na internet, dentro do "BBB 21" Simone e Simaria foram abraçadas. Os brothers estavam animados com o show das cantoras e acabaram por ficar ainda mais após o beijinho. Assista ao momento e confira mais reações coletadas do Twitter.

Simone e Simaria nera crente? Q selinho foi esse??? — (@_fiftyoneee) April 17, 2021

Elas se beijando eu amo vocês tanto tanto tanto. (E a Juju aplaudindo no final aaaa)



SIMONE E SIMARIA NO BBB #bbb21 pic.twitter.com/0drhJdEiCd — Raquel (@RaquelHonney) April 17, 2021

mds eu acho completamente estranho selinho entre irmao vey



até de mae/pai em filho eu acho estranho — erøs⁷ | : BANGBANGCON !! (@GUAXIVL0G) April 17, 2021

OK, eu sei que não tem conotação sexual, mas não consigo deixar de estranhar esse selinho público entre as irmãs Simone e Simaria — Luis Conaisse (@LuisFelipeRio) April 17, 2021

Mais cedo, ainda na sexta-feira (16), a apresentadora do "Plantão BBB", Ana Clara, cometeu gafe ao cantar a música "Some que ele vem atrás", de Marília Mendonça, para anunciar o show de Simone e Simaria.

